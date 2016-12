„Winnetou“ auf RTL Blutsbrüder im Geist

Winnetou (Nik Xhelilaj) und Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring) reiten Seit’ an Seit’ durch Postkartenlandschaften. Foto: RTL

Ein Remake ist es nicht, was der Regisseur Philipp Stölzl(„Der Medicus“) und der Autor Jan Berger den deutschen Zuschauern als TV-Event unter den Christbaum legen, sondern eine „Neuerzählung“. „Eine neue Welt“, „Das Geheimnis vom Silbersee“ und „Der letzte Kampf“ heißen die drei Teile, die nur die gröbsten Erzählstränge der Karl-May-Vorlage wie der Kino-Klassiker aufnehmen, um sie zu etwas Neuem zu verflechten.

Der Rat-Pack-Produzent Christian Becker erweist den Harald-Reinl-Filmen aus den Sechzigern dennoch seine Reverenz: Es gibt ein Wiedersehen mit den ikonografischen Schauplätzen in Kroatien; auch Martin Böttchers legendäre Melodien scheinen in Heiko Mailes Filmmusik auf, aber nur ganz dezent, nach dem Prinzip des „Weniger ist mehr“.

Knapp gehaltene Postkartenszenen

Auch die Postkartenszenen – Winnetou und Old Shatterhand reiten Seit’ an Seit’ vor majestätischer Naturkulisse – sind denkbar knapp gehalten. Statt Bilderbuchpathos und Wildwestmärchen wie einst offerieren Regie und Buch eine Version, die in Dramaturgie, Erzählhaltung und Ästhetik an die heutigen Sehgewohnheiten angepasst ist. Ja, die beiden Helden schließen Blutsbrüderschaft, aber erst sehr spät; sie bestehen Abenteuer, liefern sich Schießereien, aber vor allem bringen sie einander ihre Weltanschauung näher, und eine starke Nscho-tschi erweitert das Männer-Duo zum gemischtgeschlechtlichen Trio. In die Romantik mischt sich viel Realismus bei der Darstellung der Lebensumstände der Weißen wie auch der Indianer, denen durch die Expansion der Siedler und deren Rassismus bitterböses Unrecht geschieht.

Die RTL-Filme schlagen in diesem Punkt sehr deutlich den Bogen zur Gegenwart: Bei der Botschaft von Völkerverständigung und Toleranz gegenüber dem Fremden wird an manchen Stellen allzu dick aufgetragen. Der trockene Humor, den Berger den Indianern immer wieder zugesteht, ist da ein wichtiges und über­raschendes Korrektiv.

Es gibt auch weniger Gelungenes: Den Actionszenen fehlt der Schliff; manche Dialoge haben schlichtestes Vorabendserien-Niveau; mit der martialischen Aufmachung der Komantschen, die im dritten Teil ins Spiel kommen, dient man sich etwas plump den Freunden zeitgenössischer Fantasy-Serien an. Den Jungen könnte das gefallen. An diesem TV-Lagerfeuer kann sich endlich mal wieder die ganze Familie wärmen.