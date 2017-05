Winterbach Mehrere Keller bei Unwetter vollgelaufen

Winterbach. Für etwa eine Viertelstunde ist am Donnerstagabend über Winterbach ein derart heftiger Regen niedergegangen, dass teilweise die Kanäle überliefen. Bei Manolzweiler wurde eine Straße von einem Sturzbach überspült, der über einen Feldweg floss und dessen Schotterdecke mit sich riss.

Die heftige Regenfront traf am Donnerstag offenbar vor allem Winterbach. Zwar regnete es auch drum herum stark, aber in Winterbach und seinen Ortsteilen oben im Schurwald, Manolzweiler und Engelberg, nahm das Ganze sintflutartige Züge an. Bei der Winterbacher Feuerwehr ging um 20.17 Uhr der erste Alarm wegen eines vollgelaufenen Kellers ein.

Kommandant Michael Seim war zu der Zeit in Plüderhausen. „Dort hat es zu der Zeit überhaupt nicht geregnet“, berichtet er. „Das war ganz lokal über Winterbach.“ Am Regenradar habe er verfolgt, wie die Front von Süden kam, also vom Schurwald her, und dann Richtung Berglen weiterzog. Offenbar hatten die Wolken dann ihre Ladung aber schon vor allem über Winterbach ausgeschüttet.

17 einzelne Einsätze

Die Feuerwehr war vom ersten Alarm bis nach 23 Uhr mit 37 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Insgesamt gab es 17 einzelne Einsätze, vor allem wegen vollgelaufenen Kellern. Sogar im Feuerwehrhaus in der Florianstraße war Wasser im Keller. In dem Bereich im Westen von Winterbach war ein Schwerpunkt der Überflutungen. Allein sechs Keller waren laut Michael Seim in der Lindenstraße vollgelaufen, auch in der Weberstraße war die Feuerwehr im Einsatz.

Sturzbach über Kirchenweg

Außerdem musste die Feuerwehr nach Manolzweiler ausrücken. Unterhalb des Teilorts hatte ein Sturzbach aus Regenwasser den Schotter eines Feldwegs mitgerissen und auf den Kirchenweg gespült, dort wo dieser aus Richtung Engelberg aus dem Wald kommt. Der Asphalt wurde ebenfalls unterspült und laut Sebastian Schneider vom Winterbacher Bauamt an mehreren Stellen angehoben. Die Feuerwehr räumte noch in der Nacht den gröbsten Schotter und Dreck weg und sicherte die Straßenschäden mit Warnkegeln ab.

Der Feldweg, der am Wald entlang verläuft und den Kirchenweg kreuzt, ist laut Sebastian Schneider jetzt gesperrt. „Den muss man wahrscheinlich komplett richten“, sagt er. Beim Kirchenweg müsse man die beschädigten Asphaltstellen ebenfalls neu machen, es handle sich aber nur um ein paar Quadratmeter. Die direkte Verbindungsstraße zwischen Manolzweiler und Engelberg ist weiter befahrbar.

Kanäle kommen an ihre Grenzen

Dass von den Überflutungen in Winterbach vor allem die Gegend zwischen Gerber-, Linden- und Florianstraße betroffen war, könne daran liegen, dass hier unweit der Kläranlage viele Kanäle aus dem Ort zusammenlaufen, vermutet Sebastian Schneider. Die Rohre seien deswegen hier eigentlich sehr groß dimensioniert. Aber wenn innerhalb kürzester Zeit solche Wassermassen vom Himmel fallen, dann könnten selbst diese Kanäle an ihre Grenzen kommen. Das Wasser drücke dann zurück in die Häuser.

„Vor so einem Starkregenereignis kann man sich nicht hundertprozentig schützen“, sagt Schneider. Das Kläranlagen-Personal war am Abend vor Ort, um zu kontrollieren, dass dort alles funktioniert. Eine Hochwasserpumpe sei in der Kläranalge im Einsatz gewesen.