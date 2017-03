Winterbach Amy Macdonald kommt zum Winterbacher Zeltspektakel

Mit ihrem Lied "This is the life" und der gleichnahmigen Platte im Jahr 2007 landete die Sängerin einen Hit. Jedes ihrer Alben wurde seither mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Am 17. Februar ist ihr neustes Album erschienen. Zuvor hatte sie fünf Jahre lang keine neue Platte herausgebracht. „Es hat mich viel Zeit und Mühe gekostet, an diesen Punkt zu kommen, aber es war all das wert“, sagt Macdonald.

Ab Freitag, 3. März beginnt der Vorverkauf für ihren Auftritt beim Zeltspektakel.