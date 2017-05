Winterbach.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein BMW offenbar ohne Fremdverschulden auf der B 29 an der Anschlussstelle Winterbach erst in den Grünstreifen und dann in den Graben gefahren. Fahrer und Beifahrerin, die in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs waren, zogen sich bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu. Da sich das Fahrzeug, nachdem es am Ende des Beschleunigungsstreifens zunächst 300 Meter durch den Grünstreifen gefahren und dann in einem Graben zum Halten gekommen war, jenseits der Fahrspur befand, musste die Bundesstraße für den Verkehr nicht gesperrt waren. Polizei und Rettungskräfte konnten während des Einsatzes auf einem Feldweg halten. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 15 000 Euro.