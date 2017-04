Winterbach Betriebsunfall: Schuss löst sich

Winterbach.

Bei einem Wach- und Schließdienst ist am Donnerstagmorgen ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Gegen 8 Uhr saß ein ein 61-jähriger Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände in einem Geschäftswagen, als sich aus seiner Dienstwaffe ein Schuss löste. Das Geschoss traf den 61-Jährigen am Bein. Der Verletzte musste deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.