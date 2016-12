Winterbach Frau fährt Böschung hinunter gni, 13.12.2016 21:31 Uhr

Bild 1 von 7 Bild zurück Bild vor Foto: www.7aktuell.de/Kevin Lermer

Winterbach. Leicht verletzt worden ist eine Frau am Dienstagabend, als sie kurz nach 16 Uhr vom Engelberg hinunter Richtung Winterbach fuhr. Am Ortsende von Engelberg fuhr sie mit ihrem Ford Fiesta in einer Kurve geradeaus, rutschte etwa fünf Meter die hinunter und prallte dort gegen einen Baum.

1