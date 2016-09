Winterbach Jetzt ist Sven Müller der Chef im Rathaus

Seit 3. Juli darf er sich schon als neuer Winterbacher Bürgermeister fühlen, an diesem Tag wurde Sven Müller mit einer Mehrheit von rund 79 Prozent der Stimmen gewählt. Am Montagabend wurde er nun in einer feierlichen Sitzung des Gemeinderats in der Lehenbachhalle offiziell ins Amt eingesetzt. Der neue Rathauschef sieht sich, die Verwaltung und den Gemeinderat vor „schwierigen Entscheidungen“ angesichts der Haushaltslage mit großen Investitionen und steigenden Schulden. Müller nannte in seiner Antrittsrede „Schwerpunktthemen“, die er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit angehen will. Darunter sind eine stärkere Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen bei bestimmten Projekten und die Schaffung von Personalstellen für die Flüchtlings- und die Schulsozialarbeit.