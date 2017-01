Winterbach Zusammenstoß mit voll besetztem Schulbus

Winterbach.

Der 49-jähriger Fahrer eines mit Kindern besetzten Schulbusses fuhr am Dienstag gegen 8.10 Uhr von Manolzweiler kommend in die Goldbodenkreuzung (L1150/1865/K1209) ein und wollte nach links in Richtung Winterbach weiterfahren. Dabei stieß er mit einem 50-jährigen Volvo-Fahrer zusammen, der aus Richtung Schlichten kam und ebenfalls nach Winterbach fahren wollte.