Winterbach Umgestaltung der Ortsmitte: Mehr Raum für Fußgänger

Der Bauausschuss schaute sich vergangene Woche an, wie der Minikreisel in der Ortsmitte sicherer werden kann. Die hier zu Testzwecken liegenden Schwellen sollen fest installiert werden. Foto: Büttner / ZVW

Winterbach. Der Artikel in unserer Zeitung zu den Plänen der Gemeinde Winterbach für den Kreisel in der Ortsmitte hat in den sozialen Netzwerken im Internet zu Diskussionen geführt. Neben vielen beleidigenden und verächtlichen Kommentaren schält sich eine Fundamentalkritik an der Neugestaltung der neuen Ortsmitte heraus. Die Gemeinde sieht jedoch keinen Anlass, etwas daran zurückzudrehen.

Es ist die Frage, wie ernst man eine stammtischartige Diskussion auf Facebook nehmen muss, die vor allem aus Smileys und verächtlichmachenden Sätzen, gespickt mit beleidigenden Ausdrücken besteht (siehe Kommentar).

Eine solche Diskussion gab es zu dem Artikel unserer Zeitung über die geplanten warnfarbenen Rüttelschwellen für den Minikreisel an der Bahnunterführung in der Winterbacher Ortsmitte. Einige mehr oder weniger sachliche Kommentare waren auch dabei, die Fragen aufwerfen, die durchaus diskussionswürdig sind und die auf eine Fundamentalkritik an der Gestaltung der neuen Ortsmitte hinauslaufen, wie sie nach dem Umbau seit 2014 präsentiert.

Bauamtsleiter antwortet auf Kritik in Facebook-Diskussion

Ein Facebook-Kommentator erklärt das Verkehrskonzept zum Beispiel für „gründlich gescheitert“, es müsse überdacht werden. Zusammengefasst lauten die Kritikpunkte: Fehlende Parkplätze, „der Verkehrsfluss eine Katastrophe“, „Kreisverkehre, mit denen irgendwie niemand zufrieden ist“. Bauamtsleiter Rainer Blessing antwortet auf Anfrage unserer Zeitung auf die Kritikpunkte und kommt zu der klaren Aussage: „Dass das Verkehrskonzept gescheitert ist, weise ich entschieden zurück.“

Er erklärt, was hinter der Gestaltung der Ortsmitte steckt: „Das wichtigste Ziel war es, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Aufenthaltsqualität und größere Fußgängerbereiche zu verschaffen.“ Früher parkten die Autos dicht an den Läden, vor der Apotheke waren nur 1,20 Meter Gehwegfläche frei. Trotz der Umgestaltung, so Rainer Blessing, seien nur zwei öffentliche Stellplätze weggefallen, die Parkplatzzahl also „nicht wesentlich verringert“.

„Es war damals völlig unmöglich, als Fußgänger die Ortsdurchfahrt zu überqueren"

„Ein weiteres wichtiges Ziel der Umgestaltung der Ortsmitte war es, die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt deutlich zu verringern“, sagt der Bauamtsleiter. Winterbach hat, vor allem zu den Stoßzeiten morgens und abends, viel Durchgangsverkehr zwischen Schurwald und B 29. Vor der Umgestaltung hätten es die Verkehrsbehörden abgelehnt, in der Ortsmitte Tempo 30 einzuführen, so Rainer Blessing. Nur durch den Umbau und die zwei neuen Kreisverkehre, hätte bei den Behörden ein Umdenken erreicht werden können.

„Es wird heute ganz vergessen, wie die Situation war, als man in der Ortsdurchfahrt noch 50 fahren durfte“, sagt Blessing. „Es war damals völlig unmöglich, als Fußgänger die Ortsdurchfahrt zu überqueren – vor allem für ältere Mitbürger und Kinder!“ Eine Ampel mit Überweg gab es damals nur an der Winterbacher Bank.

„Trend zum Dritt- und Viertauto“

„Der Schulweg ist durch den Umbau der Ortsmitte wesentlich sicherer geworden“, sagt Blessing. Heute gibt es zwischen den zwei neuen Kreisverkehren zwei Fußgängerüberwege. Auch der zweite Überweg sei vor dem Umbau von den Verkehrsbehörden immer wieder abgelehnt worden, so der Bauamtsleiter. Rainer Blessing sieht, was Verkehrsdichte und Parkplatzmangel angeht, kein Problem, das durch die Umgestaltung der Ortsmitte geschaffen wurde.

Einerseits wachse der Fahrzeugbestand durch den „Trend zum Dritt- und Viertauto“, andererseits stelle sich die Frage, „ob man denn zu Einkäufen in der Ortsmitte mit dem Auto kommt oder man diese Einkäufe fußläufig erledigt“.