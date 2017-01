Winterbach Verkäuferin ertappt Ladendieb zvw, 27.01.2017 09:36 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Winterbach.

Eine Angestellte eines Modegeschäfts in der Winterbacher Ortsmitte hat am Donnerstag (26.1.) einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte Kinderkleidung im Wert von rund 90 Euro in eine Tüte gesteckt. Die Frau beobachete ihn dabei und ging auf den Dieb zu. Dieser ließ die Tüte zurück und flüchtete. Er wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und dürfte um die 30 Jahre alt sein. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine graue Mütze mit blauen Streifen und hatte eine blaue Umhängetasche dabei. Weitere Hinweise auf den Mann, der vermutlich bereits zuvor in einem Supermarkt einen Werkzeugkoffer entwendet hatte, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

0