Winterbach Vorfahrt missachtet: Eine Leichtverletzte zvw, 21.01.2017 12:57 Uhr

Winterbach.

Eine 63-Jährige hat bei einem Unfall in Winterbach leichte Verletzungen erlitten. Ein 26 Jahre alte Lenker eines Zustellungsfahrzeuges der Deutschen Post hatte die Schwalbenstraße befahren. An der Kreuzung mit der Falkenstraße missachtete er laut Polizei die Vorfahrt des von rechts auf der Falkenstraße kommenden 48-jährigen Lenkers eines Renault Clio. Bei dem Zusammenstoß, der sich am Freitag (20.1.) gegen 14.30 Uhr ereignete, ist ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden. Die 63 Jahre alte Beifahrerin im Renault erlitt leichte Verletzungen.

