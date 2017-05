Winterbach/Weinstadt.

Allerschwerste Verletzungen hat sich ein 61 Jahre alter Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Manolzweiler und Schnait zugezogen. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mit seiner Triumph war der 61-Jährige am Donnerstagabend gegen 19 Uhr von Manolzweiler in Richtung Schnait unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Autos. Noch, so die Mitteilung der Polizei, ist nicht ganz klar, wie der Unfall sich ereignete. Ein Gutachter ist an der Klärung beteiligt. Auch der Unfallverursacher muss noch ermittelt werden. Genauso wenig sicher ist, ob der Regen auch zum Unfall beitrug. Sicher aber kann gesagt werden: Der Unfall passierte beim Überholen. Irgendwie, bei diesem Vorgang, touchierte der Motorradfahrer mit seiner Maschine den vorausfahrenden Pkw. Der Mann konnte daraufhin sein Motorrad nicht mehr halten und schleuderte unter die Leitplanke. Dabei zog er sich, so die Mitteilung der Polizei, schwerste Verletzungen zu. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 6000 bis 7000 Euro. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.