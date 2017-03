Winterbach Zukunftswerkstatt mit Arved Fuchs und Niko Kappel

Winterbach. Er ist bei minus 60 Grad ins ewige Eis gekrochen und hat in einem Kajak mitten im Winter Kap Hoorn umrundet. Arved Fuchs hat Dinge getan, da fragt sich der an sein warmes Sofa gewöhnte Normalbürger ungläubig: Was soll das? Bei der Zukunftswerkstatt des BdS erklärt der 63-Jährige, welche sehr pragmatischen Lebensweisheiten er aus Extremsituationen gezogen hat.

Video: Der Abenteurer und Polarforscher Arved Fuchs (63) spricht über Motivation.

Angekündigt ist Arved Fuchs in Winterbach unter anderem als „Abenteurer“. Er selbst hat auf seine Visitenkarte einen etwas geschäftsmäßigeren Titel gedruckt: „Expeditionsleiter“. Er frage sich oft, meint er, was die Leute denn meinen, wenn sie ihn als „Abenteurer“ bezeichnen. Seine eigene Definition von Abenteuer: „Das ist die Bereitschaft, aufzubrechen.“ Es sei damit nicht die Suche nach dem ultimativen Kick im Angesicht der Gefahr gemeint, vielmehr der Wille, das Unmögliche zu versuchen und möglich zu machen. „Das ist etwas Kreatives, was oben im Kopf stattfindet.“

Lehenbachhalle wie eine Arena bestuhlt

Insofern kann man es auch als kleines Abenteuer ansehen, was der Winterbacher BdS mit seiner Zukunftswerkstatt unternommen hat. Zumindest ist diese ohne Zweifel eine kreative Leistung, denn sie verlässt gewohnte Bahnen. Zum Beispiel war die Lehenbachhalle am Donnerstagabend nicht auf herkömmliche Weise in Reihen, sondern wie eine Arena bestuhlt: Arved Fuchs und die Moderatorin Stefanie Anhalt sowie später die anderen Diskussionsteilnehmer standen in der Mitte, während die Zuschauer in Kreisen rundherum saßen. Etwa 240 Menschen waren laut BdS da, fast alle Stühle waren besetzt, viele durch lokale Unternehmer und Geschäftsleute. Auf Bildschirmen an einem Gerüst über der Hallenmitte hatten die Zuschauer zudem das Geschehen auch aus anderen Perspektiven im Blick und konnten auf Fotos und kleinen Filmsequenzen Arved Fuchs bei seinen Abenteuern zusehen.

Die „Bedenkenträger“ und der Pragmatismus eines Abenteurers

Es ging bei der Zukunftswerkstatt um das Thema „Motivation“. Arved Fuchs hat sich in seinem Buch „Grenzen sprengen“ die Erfahrungen, die er auf seinen Expeditionen gemacht hat, auf den Alltag in einem Unternehmen übertragen. Gemeinsamkeiten gebe es viele, erklärt Fuchs in der Lehenbachhalle. Beide, der Expeditionsleiter und der Unternehmer müssten erfolgreich sein. Auf einer Polarexepidition gilt das im Extrem: Scheitern kann hier tödlich sein, der Erfolg ist das Überleben.

Polarforscher mit Status eines Freiberuflers

Fuchs’ Herangehen an seinen Beruf ist in vieler Hinsicht sehr nüchtern und unternehmerisch. Als junger Mann, erzählt er, seien ihm von der besonderen Spezies der „Bedenkenträger“ Existenzängste eingeredet worden, als er ernsthaft das Ziel verfolgte, Polarforscher zu werden. „Ich habe mir gesagt, du musst das ganz pragmatisch angehen: Du hast den Status eines Freiberuflers.“ Dieser könne sich kranken- und rentenversichern.