Winterbacher Zeltspektakel The Hooters ersetzen Kansas

The Hooters springen damit für die ebenfalls US-amerikanische Rockband Kansas ein, die ihren Auftritt beim Zeltspektakel "aus Sicherheitsgründen" abgesagt hatte. Die Altrocker hatten einer der Höhepunkte des Zeltspektakels werden sollen. Stattdessen ließen sie ihre komplette Europatour platzen. Grund dafür ist die Reisewarnung nach Europa, die Anfang Mai von der US-Regierung ausgegeben wurde.

Mit The Hooters hat die Kulturinitiative Rock nun einen angemessenden Ersatz gefunden. Schon 2007 trat sie beim fünften Zeltspektakel auf. Die Band ist seit 1980 in der Musikszene vertreten, 1983 erschien das erste Album, das unter anderem einen ihrer größten Hits "All You Zombies" enthielt.