Zeitung in der Schule Schüler interviewen die Flying Steps

Winnenden. Die Viertklässler von Lehrerin Silke Fischer in der Grundschule Birkmannsweiler spielten bei der Auftaktveranstaltung zu „Schüler machen Zeitung“ Reporter. Sie interviewten die Breakdance-Weltmeister der „Flying Steps“ und schrieben Texte über die Begegnung.

So schnell kann es gehen: Da saßen sie gerade noch in den Klassenzimmern, vertieft in die „Winnender Zeitung“, die sie im Rahmen des ZVW-Projekts „Schüler machen Zeitung“ täglich lesen, und einen Tag später sind sie die Fragensteller und schlüpfen in die Reporter-Rolle.

Mit Block und Stiften bewehrt, gehen sie auf die Weltmeister „Rayboom“ und „Lou-Ease“ zu, zwischen zwei Breakdance-Workshops, den sie und Schüler der Minkov-Tanzakademie einen Vormittag lang machen durften.

Das Wichtigste, was ein Reporter können muss: „Sich die Fragen vorher ausdenken und aufschreiben“, weiß ein Junge. Er hat ein halbes A-4-Blatt vollgeschrieben mit Fragen, die ihn an den Breakdancern interessieren.

Fragen zielen in viele Richtungen

Die ganze Klasse hat Fragen gesammelt, um gut vorbereitet auf das Interview zu sein: Eine Gruppe beschäftigte sich mit den Tänzern und ihrer Lebensgeschichte, eine konzentrierte sich auf die Entstehung der Tanzgruppe und die dritte Gruppe stellte Fragen über die Organisation und den Ablauf des Tanzevents in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden.

Die Fragen der Jung-Reporter zielten in viele Richtungen: „Ihr seid so viel unterwegs, vermisst ihr eure Familien nicht?“, „Wie alt muss man sein, um bei euch mitzumachen?“, „Wer sind eure Vorbilder?“ und „Habt ihr euch schon mal verletzt?“

Breakdancer „Rayboom“ und „Lou-Ease“ antworten

Sie standen in ihren neuen Reporterrollen sehr kumpelhaften Gesprächspartnern gegenüber, so dass die anfängliche Nervosität schnell verschwunden war. Die Breakdancer nahmen sich viel Zeit und beantworteten in lockerer Interview-Atmosphäre alle Fragen. „Sie haben auf den T-Shirts unterschrieben und mit einigen Selfies gemacht, waren sehr sympathisch“, sagt die Lehrerin Silke Fischer.

Wissen wollten sie von den akrobatischen Tänzern auch, wer die Schritte und Posen erfindet, wie lange sie dafür schon üben und wie sie sich auf dem Kopf drehen können. Journalistisch neugierig haben sie manchem Detail nachgespürt, das ihnen – aufmerksam, wie junge Reporter so sind – nicht entgangen ist: „Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu klassischer Musik Breakdance zu machen?“ – „Wir haben gute Fragen gestellt“, sagen die Schüler nach dem Interview. „Wir durften fragen, was wir wollten.“

„Man muss ganz genau fragen und zuhören“

Im Unterricht wurden die Interviews ausgewertet. Dann schreibt jeder Schüler in der Gruppe selbst einen Artikel. Hier machen sie eine weitere wesentliche Erfahrung eines Journalisten:

„Man muss ganz genau fragen und zuhören und hinterher dann aussieben, was man nicht braucht“, meint einer der jungen Zeitungsreporter.

Und diese spannenden Details haben die Schüler beim Interviewen der Breakdancer herausgefunden: