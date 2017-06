Zuckerfrei Ein Schoko-Ei macht alles zunichte

Die Fastenzeit dauert 40 Tage. Das sind fünf Wochen und fünf Tage. Rechnet man die Sonntage mit ein, dauert sie sogar 45 Tage. Abzüglich meiner drei Sündentage, macht das 42 Tage. Genau sechs Wochen lang lebe ich also schon zuckerfrei. Und waren die ersten drei Wochen noch von Höhen und Tiefen geprägt wie eine Achterbahnfahrt, so verlief die zweite Hälfte des Experiments wie eine Bootsfahrt auf einem breiten, ruhigen Fluss. Mit einer Ausnahme: Nach ein paar Bier konnte ich den Salzbrezen einfach nicht widerstehen. Auch diese enthalten Zucker – Nummer drei auf der Liste meiner Sünden.

Der Körper hat sich umgestellt

Länger wurde die Liste aber nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich tatsächlich umgestellt. Er verlangt nicht mehr ständig nach Zucker, eigentlich sogar gar nicht mehr. Schokolade, Kekse und sogar Cola, nach der ich mich anfangs noch schier verzehrt hatte, erscheinen mir nicht mehr besonders verlockend. Lieber greife ich inzwischen zu frischem Obst, Gemüse oder Nüssen. Ich fühle mich vitaler und wacher und habe auch wieder angefangen, zu joggen. Und obwohl ich trotz meiner zuckerfreien Ernährung in den sechs Wochen kaum abgenommen habe, bin ich hochmotiviert, auch nach dem Ende des Selbstversuches auf Zucker zu verzichten.

Video: 40 Tage zuckerfrei - was ist geblieben?

Ich will weiterhin zuckerfrei bleiben

Angetrieben werde ich dabei auch von den vielen Artikeln, die ich während meiner Recherche lese. Da geht es beispielsweise um eine Studie, in der drei Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Zucker, gesättigten Fettsäuren und koronaren Herzkrankheiten analysieren. Ihr Fazit lautet: Zucker, insbesondere raffinierter Zucker, der Lebensmitteln beigefügt wird, ist ein viel größerer Übeltäter als Fett. Bei einer koronaren Herzerkrankung sind die Herzkranzgefäße durch Ablagerungen geschädigt. Diese Art der Krankheit ist derzeit die häufigste, nicht natürliche, Todesursache in der westlichen Welt.

Einflussnahme der Zuckerindustrie auf die Politik

Anderswo lese ich über die Einflussnahme der Zuckerindustrie auf die Politik. In den USA soll die Branche bereits in den 1960er Jahren eine Studie in Auftrag gegeben haben, die den Ruf des Süßungsmittels aufpolieren sollte. Dabei soll die „Sugar Research Foundation“, aus der später der amerikanische Verband der Zuckerindustrie hervorging, 50 000 Euro an drei Forscher der Harvard Universität gezahlt haben. Mark Hegsted, Robert Mc Gandy und Frederick Stare sollen dafür unter anderem in einem wissenschaftlichen Artikel den Zusammenhang zwischen dem Zuckerkonsum und schweren Herzerkrankungen relativiert haben.

Ein mit Nougat gefülltes Schokoei macht alles zunichte

Doch so groß meine Motivation auch war, an Ostern findet sie ein jähes Ende. Ein Päckchen von meiner Mutter erreicht mich – prall gefüllt mit Schokohasen und gefüllten Nougateiern meiner Lieblingsmarke. Und weil das erste Schokoladenei so wunderbar zart auf meiner Zunge zergeht, folgt ihm gleich noch ein zweites und ein drittes in meinen Magen. Herrlich!

Der Magen rügt mich zwar sofort dafür und beginnt zu kneifen, doch auch an den folgenden Tagen kann ich die Finger einfach nicht von den Süßigkeiten lassen. Es ist wie verhext: Ein Nougatei und schon ist mein Entschluss, auch weiterhin auf Süßes zu verzichten, dahin. Fast so, als wäre er mit einem zerknüllten Stanniolpapierchen davongeflogen.