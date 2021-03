Über 40 Jahre: Fusion-Band September

Winnenden/Weinstadt. Mehr als 40 Jahre „brodelt und groovt“ das Quintett „September“ nun „durch seine mit Lebensfreude gesättigten Stücke – mit einem Schuss karibischer Melancholie“, wie Thomas Milz einmal für die Waiblinger Kreiszeitung feststellte: seit der Gründung auf rund 400 Konzerten in Deutschland und dem europäischen Ausland und bisher sieben Tonträgern. Wir verlosen exklusiv drei Vinyl-Alben!

Den vier über das Winnender Label 7Jazz auf CD, Download und Stream verfügbaren Alben fügte das Quintett zum 40. Jubiläum ein weiteres hinzu - als Langspielplatte auf Vinyl!

Zu hören sind Stücke aus vergriffenen Tonträgern und bislang unveröffentlichte Tests sowie mit dem langjährigen September-Tenorsaxophonisten Bernd Baur und den Bassisten Uwe Jesdinsky und Oliver Mascha Musiker aus früheren Besetzungen.

„Wer soll eine Vinyl-LP herausbringen, wenn nicht wir?“ Als diese Frage gestellt war, war zugleich entschieden, das Projekt als Geschenk der Band zum 40. Geburtstag an sich selbst anzugehen. Ebenso schnell war klar, dass - mit Ausnahme eines Titels - aus den derzeit erhältlichen vier Alben kein Track den Weg auf die Scheibe finden sollte. Die drei ehemaligen Band-Mitglieder Baur, Jesdinsky und Mascha stimmten schnell zu, auch Peter Ackermann, der im Jahr 2000 als Gastmusiker und zweiter Perkussionist auf der CD „Autumn left“ mitgewirkt hat.

Jazzrock im Stile von Weather Report, Klaus Doldingers Passport oder Chick Coreas Return to forever hatten Saxophonist Andreas Mörder und Keyboarder Andreas Spätgens im Sinn, als sie im September 1978 beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Mit dem schon als Percussion-Paganini apostrophierten Andreas Pastorek, einem der vielseitigsten und interessantesten Perkussionisten Deutschlands und Schüler des legendären Perkussionisten von Weather Report, Dom Um Romao, erweiterte sich dieser Jazzrock seit 1982 zur „latin flavoured music“, die auch der LP den Titel gab.

An dieser Entwicklung haben auch Horst Künzel, September-Schlagzeuger seit 1984, und Bodo Ernst am E-Bass, auch schon 20 Jahre dabei, wesentlichen Anteil. Die sechs Stücke auf dem Album stammen aus dem 1986 erstmals als Kassette (!) veröffentlichten Tonträger „Wetterbericht“, der 1994 zusammen mit zwei anderen Bands herausgegebenen Benefiz-CD „Adios Tristeza“, dem vergriffenen 2000-Album „Autumn Left“ und den „Souvenirs“ von 2014.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline 0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Am Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die LPs werden zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.