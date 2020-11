1:1 beim FC Schalke 04: Welcher VfB-Profi war Ihr Spieler des Spiels?

Neuer Versuch, nächste Enttäuschung: Der FC Schalke 04 hat seine schier endlose Misserfolgsserie auch gegen Aufsteiger VfB Stuttgart nicht beenden können. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags der Fußball-Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpasste erneut den ersehnten ersten Saisonsieg.

Mit seinem ersten Bundesligator brachte Abwehrspieler Malick Thiaw (30. Minute) die Königsblauen beim Geisterspiel in der Veltins-Arena zunächst in Front, ehe Nicolás González (56./Handelfmeter) für die Schwaben ausglich. Schalke wartet nun bereits seit 22 Spielen und 287 Tagen auf einen Liga-Sieg. Stuttgart bleibt auswärts ungeschlagen und kletterte mit neun Punkten sogar vorerst auf Rang vier. Dennoch haderten die Schwaben mit dem vergebenen möglichen Sieg. «Wir haben mehr vorgehabt», sagte Kapitän Gonzalo Castro. «Wir kassieren ein dummes Tor. Mit unseren Chancen in der zweiten Halbzeit hätten wir es verdient gehabt, zu gewinnen.»

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE (beendet) Wer war Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten: Gregor Kobel 0% Marc Oliver Kempf 0% Atakan Karazor 0% Pascal Stenzel 0% Borna Sosa 2.9% Orel Mangala 0% Wataru Endo 17.6% Tanguy Coulibaly 0% Gonzalo Castro 5.9% Mateo Klimowicz 70.6% Sasa Kalajdzic 0% Nicolas Gonzalez 3% Philipp Klement 0% Silas Wamangituka 0% Darko Churlinov 0% Philipp Förster 0% Teilnehmer: 34

