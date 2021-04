14. Europäischer Songcontest für Nachwuchsacts: „Mach mit, schreib den Hit!“

Er gilt als der European Song Contest (ESC) für Newcomer und Sprungbrett für europäische Songwriting-Talente, jetzt geht er in die 14. Runde: Beim „Welcome To Europe“-Songcontest für Nachwuchsacts können auch 2021 wieder musikbegeisterte Jugendliche aus Baden-Württemberg, Deutschland und ganz Europa zeigen, was sie können. Einsendeschluss ist Dienstag, 25. Mai.

Wir verlosen fünf CDs mit den besten Songs aus den letzten Jahren.

Gesucht wird beim Contest der „Euro-Hit des Jahres“. Toleranz, Völkerfreundschaft, Gewaltfreiheit und Besinnung auf gemeinsame europäische Werte sind die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Europäischen Songcontests, der 2008 zum ersten Mal veranstaltet wurde.

Die von einer Jury ausgewählten besten Nachwuchs-Songwriter und Bands präsentieren ihre Beiträge live am Dienstag, 22. Juni, beim großen Finale im Europa-Park Rust. Die Veranstaltung wird für das Fernsehen aufgezeichnet und wie im vorigen Jahr beim landesweiten Sender Regio TV ausgestrahlt. Deren Zuschauer können dann am Samstag und Sonntag, 26. und 27 Juni, zusammen mit einer Jury vor Ort mitentscheiden, welcher Beitrag der Euro-Hit des Jahres wird. Außerdem werden die Final-Beiträge veröffentlicht.

Der Siegeract erhält eine professionelle Studioaufnahme plus Unterstützung in Marketing und Promotion des Partners 7us media group im Gegenwert von rund 5000 Euro.

Songs einsenden

Das Mitmachen ist einfach - und für (fast) jeden möglich: Solo-Acts, Bands, Schulklassen oder auch Musik-AGs unter 26 Jahren können jetzt ihre Songs zusenden. Aufgabe ist es:

Entweder den bereits bestehenden Pop-Song „Welcome To Europe“ in neuem Arrangement und/oder Text zu interpretieren.

Oder man komponiert und textet einen gänzlich neuen Song. Die musikalische Stilrichtung und Sprache spielt dabei keine Rolle.

Die Songs können aufgenommen werden und per CD oder mp3 zusammen mit einer Biografie der mitwirkenden Musiker und Bearbeiter an folgende Adresse geschickt werden: 7us Media Group GmbH, c/o „Artists For Europe“, Alfred-Kärcher-Straße 10, 71364 Winnenden; info@sevenus.de.

Weitere Infos gibt es unter www.welcometoeurope.eu.

Veranstaltet wird der Contest vom Verein Artists For Europe in Zusammenarbeit mit der 7us media group GmbH, dem Europa-Park und dem Ministerium für Kultus und Sport Baden Württemberg.

Das Finale am 22. Juni ist wieder im Europa-Park geplant, aufgrund von Corona muss das eventuell geändert werden. Stattfinden wird das Finale aber auf jeden Fall.

Einfach mitmachen

