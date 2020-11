2:2 gegen Eintracht Frankfurt: Welcher VfB-Profi war Ihr Spieler des Spiels?

Der VfB Stuttgart und eintracht Frankfurt haben sich am Samstagnachmittag einen packenden Fight geliefert. Der schwäbische Aufsteiger kam gegen die Hessen trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung durch Tore von Nicolas Gonzalez (17. Minute, Foulelfmeter) und Gonzalo Castro (37.) nur zu einem 2:2 (2:0). André Silva (61.) und David Abraham (75.) sorgten für den 2:2-Endstand in der Stuttgarter Arena.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE Wer war Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten: Gregor Kobel Pascal Stenzel Atakan Karazor Marc Oliver Kempf Borna Sosa Orel Mangala Wataru Endo Silas Wamangituka Gonzalo Castro Mateo Klimowicz Nicolas Gonzalez Waldemar Anton Tanguy Coulibaly Sasa Kalajdzic Daniel Didavi

Hinweis: Zur Wahl stehen alle Profis, die im Spiel gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz kamen. Die Abstimmung läuft bis zum Sonntag (08. November /12 Uhr). Das Ergebnis der Umfrage wird im Anschluss auf zvw.de veröffentlicht.