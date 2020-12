2:2 gegen Union Berlin: Wer war Ihr VfB-Spieler des Spiels?

Der VfB Stuttgart wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg der Saison. Der Aufsteiger musste sich im Duell der beiden Überraschungsteams der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin mit einem am Ende leistungsgerechten 2:2 (0:1) zufriedengeben und nutzte die Euphorie aus dem 5:1 in Dortmund nicht für den Premieren-Erfolg in der Heimat.

Die Treffer von Marvin Friedrich (4. Minute) und Taiwo Awoniyi (77.) schienen am Dienstagabend den Unterschied zugunsten der effizienten Unioner auszumachen. Doch ein Doppelschlag des in der 80. Minute eingewechselten Sasa Kalajdzic (85./90.) in der turbulenten Schlussphase rettete den Schwaben immerhin einen Punkt. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte den zweiten Treffer von Kalajdzic zunächst nicht gegeben wegen Handspiels. Nach Videobeweis entschied er doch auf Tor.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

Gregor Kobel Marc Oliver Kempf Waldemar Anton Konstantinos Mavropanos Borna Sosa Gonzalo Castro Wataru Endo Silas Wamangituka Philipp Förster Mateo Klimowicz Nicolas Gonzalez Daniel Didavi Tanguy Coulibaly Sasa Kalajdzic Philipp Klement Pascal Stenzel

