24.500 Euro für neurologisch erkrankte Kinder: VfB-Ultras übergeben Scheck an Förderverein F.U.N.K. e.V.

Besondere Hilfe in besonderen Zeiten: Die VfB-Ultras vom Commando Cannstatt haben dem Förderverein F.U.N.K. e.V. einen Spendenscheck in Höhe von 24.500 Euro übergeben. Die 1. Vorsitzende, Frau Kuon, und der ärztliche Direktor des Olgahospitals, Herr Dr. Blankenburg, nahmen den Scheck coronakonform entgegen. Der Erlös stammt aus dem bekannten Fankalender-Verkauf, der in diesem Jahr bereits in der 16. Auflage erscheint.

Der Förderverein F.U.N.K. e.V. unterstützt Kinder und deren Familien, die unter neurologischen Erkrankungen wie Zerebralparese, Epilepsien oder Multiple Sklerose leiden. Der gemeinnützige Verein bietet den Betroffenen Informationen und organisiert den Erfahrungsaustausch untereinander sowie mit Fachleuten. Zum anderen kümmert er sich um Eltern und Kinder während ihres Klinikaufenthalts.