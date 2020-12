5:1-Schützenfest gegen den BVB: Wer war Ihr VfB-Spieler des Spiels?

Borussia Dortmund drohen unruhige Zeiten. Mit einem blamablen 1:5 (1:1) gegen den VfB Stuttgart verabschiedete sich der Revierclub vorerst aus dem Titelrennen der Fußball-Bundesliga. Wie schon bei der Niederlage vor zwei Wochen an gleicher Stätte gegen den 1. FC Köln (1:2) bot der BVB trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Giovanni Reyna (38. Minute) eine indiskutable Vorstellung.

Stuttgarts Torschützen Silla Wamangituka (26./Foulelfmeter/53.), Philipp Förster (60.), Tanguy Coulibaly (63.) und Nicolas Gonzales (90.+1) besiegelten die verdiente Dortmunder Niederlage. Damit besserte der Aufsteiger seine beachtliche Auswärtsbilanz mit inzwischen sechs Partien ohne Niederlage weiter auf.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE Wer war Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten: Gregor Kobel Marc Oliver Kempf Waldemar Anton Konstantinos Mavropanos Borna Sosa Wataru Endo Orel Mangala Philipp Förster Silas Wamangituka Tanguy Coulibaly Mateo Klimowicz Nicolas Gonzalez Roberto Massimo Lilian Egloff Pascal Stenzel Darko Churlinov

Hinweis: Zur Wahl stehen alle Profis, die im Spiel gegen Borussia Dortmund zum Einsatz kamen. Die Abstimmung läuft bis zum Sonntag (13.12. /12 Uhr). Das Ergebnis der Umfrage wird im Anschluss auf zvw.de veröffentlicht.