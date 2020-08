Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Kitzbühel bestreitet die Matarazzo-Elf am Samstagmittag (28.08.) ein Testspiel gegen Mitaufsteiger Arminia Bielefeld. Es ist die zweite und damit letzte Partie der Rot-Weißen im Rahmen des "Helden Cup 2020" in Kufenstein. Verfolgen Sie das Duell mit dem Bundesliga-Konkurrenten ab 15 Uhr im ZVW-Liveticker.