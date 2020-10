Aesthetische Medizin und Kosmetikpraxis

Minimal-invasive ästhetische Therapien und zertifzierte Kosmetikbehandlungen für ein natürliches Aussehen – dafür steht die am 10. Oktober 2020 eröffnete Praxis „Ästhetiko“ im Gesundheitszentrum am Jakobsweg in Winnenden. Simone Nusser, M.D., Ärztin mit Schwerpunkt „ästhetische und regenerative Medizin“ und die zertifizierte Kosmetikerin Izabela Stieglbauer bieten medizinisch ästhetische Therapien und kosmetische Behandlungen an. Die Praxis erfüllt sämtliche Corona-Sicherheits- und Hygiene-Vorschriften.

Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Botulinumtoxin und Filler Therapie wendet Simone Nusser etablierte minimal-invasive ästhetische Verfahren in der klinischen Nachbehandlung an. Basierend auf ihrer langjährigen Tätigkeit im Klinikbereich in Deutschland und Südamerika bietet sie spezielle Methoden und Techniken für ein wirksames Ergebnis. Ergänzt wird das Spektrum zur Gesichtsharmonisierung von der staatlich anerkannten Kosmetikerin, Fußpflegerin und Make-up Stylistin Izabela Stieglbauer. Ihre feinabgestimmten Gesichtsbehandlungen mit hochwertigen Produkten zielen ab auf Verjüngung und Verbesserung des Hautbildes. Abgerundet wird ihr Portfolio von professioneller Maniküre sowie Fußpflege.

Die Arbeitsweise von „Ästhetiko“ orientiert sich an einer ganzheitlichen Behandlung. „Uns ist es sehr wichtig, eine persönliche Beratung zu bieten und die Behandlung auf die Patienten abzustimmen, so dass sie mit ihrem Aussehen rundum zufrieden sind.“