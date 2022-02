Anela und Jazzy erstürmen die Popwelt

Winnenden. Mit Anela und Jazzy haben zwei blutjunge Sängerinnen aus dem wilden Süden der Republik ihre Alben veröffentlicht. Bei allen musikstilistischen Unterschieden ist ihnen eines gemein: Beide überzeugen durch expressiv-ausdrucksstarke Stimmen. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser drei CD-Pakete mit den Debütalben der beiden jungen Sängerinnen.

Außerdem erarbeiten beide ihre Songs zusammen mit Rodolfo Guzman Tenore. Der gebürtige Chilene, seit einigen Jahren in Waiblingen sesshaft, ist Texter, Komponist und Produzent.

Die erst 17-jährige Anela gebietet über eine voluminös-samtene Stimme. Sie kommt aus der Gegend Heilbronns und konnte sich bereits mit ihren Singles „Step Back“ und „Goodbye Bye“ Platzierungen in den Amazon-Charts sichern. „Waiting For The Sunrise“, Single Nummer drei, erspielte sich bei Spotify sogar mehr als 120 000 Plays. Ausdrucksfähigkeit, eine außergewöhnliche Stimmfarbe und ihr eigener, introvertierter Gesangsstil machen ihre Musik echt und glaubwürdig. Nun möchte sie mit ihrem ersten Album „444“ die Popwelt stürmen.

Die ebenfalls erst 17-jährige Jazzy aus Lauingen steht bereits seit acht Jahren auf der Bühne - mit neun gewann sie ihren ersten Songcontest, über gute Platzierungen bei „Voice Kids“ und „Talente ans Mikrophon“ kam sie 2019 zu ihrer ersten Veröffentlichung. Sie wurde bereits sowohl im Bayrischen Rundfunk als auch im SWR vorgestellt. Mit ihrer kraftvollen und soulig-angejazzten Stimme ersang sie sich eine Förderung der „Initiative Musik“ - und für ihr daraus resultierendes Album „Songs „ steuerte sie die meisten Texte selbst bei.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Am Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt und erhalten die CDs auf dem Postweg.

