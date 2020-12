ARD überträgt live: Pokalspiel gegen den SC Freiburg auf 20.45 Uhr verlegt

Das Pokalspiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg wird auf 20.45 Uhr verlegt. Das verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einer Pressemitteilung. Am Datum der Partie ändert sich nichts, das Spiel wird am 23. Dezember ausgetragen. Das Baden-Württemberg-Duell wird dadurch live in der ARD zu sehen sein.

Ursprünglich war das Zweitrunden-Duell auf 18.30 Uhr angesetzt. Da das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in den Januar verlegt wurde, hat der DFB die Partie der Schwaben auf den späten Abend verschoben.