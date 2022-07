Auf zu mehr Selbständigkeit – Ambulant betreutes Wohnen bei Christopherus e. V. Welzheim

Das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e. V. direkt im Stadtzentrum von Welzheim ist für junge Menschen mit geistigen Behinderungen ein Sprungbrett zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Seit ihrem Auszug aus dem Elternhaus erleben Marc (33) und Monika (31) täglich, was es heißt, den eigenen Alltag selbst zu organisieren. Einkäufe, Arztbesuche, Haushalt oder auch das Wirtschaften mit dem eigenen Einkommen ‑ mit einer qualifizierten Begleitung durch die Betreuerinnen und Betreuer des ABW gelingt es den beiden, immer selbständiger zu werden.

Ein Tag voller Begegnungen

Ein typischer Tag des Paares beginnt nach dem gemeinsamen Frühstück mit einer Busfahrt zur Arbeit in die Laufenmühle im Welzheimer Wald. Monika arbeitet in der Kerzenwerkstatt, Marc kümmert sich um die Tiere im Erfahrungsfeld der Sinne EINS+ALLES. Doch auch andere Lebensbereiche gehören zu einer gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft: Die Pflege von Freundschaften, Beziehungen und Hobbies oder auch einfach mal der Besuch einer Ausstellung oder eines Konzerts.

Ihre Betreuerinnen und Betreuer kommen alle 2 bis 3 Tage vorbei und stehen mit Gesprächen, Rat und Tat zur Seite. Alle 2 Jahre wird ein neuer Teilhabeplan verabredet – mit individuellen Zielen und Wünschen. Marc und Monika können hier ihr Ziel eines möglichst selbstbestimmten Lebens und einer echten Teilhabe an der Gesellschaft verwirklichen. Auf www.youtube.com/watch?v=LnyHttoL8hQ nehmen uns die beiden mit ins Ambulant betreute Wohnen.

Bei Interesse an einem freien Wohn- und Arbeitsplatz und weiteren Angeboten von Christopherus e. V. berät die Einrichtung gern.