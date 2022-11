Bedrohung durch Comic Schwein? Wieso Italiens Rechte gegen „Peppa Wutz“ vorgehen

"Peppa Wutz" ist eigentlich nur ein Comic-Schwein, das mit seinen Geschichten kleine Kinder unterhalten soll. Für die neue italienische Präsidentin Giorgia Meloni ist "Peppa" aber eine Bedrohung.

Es gibt da dieses rosa Schweinchen, das viele Kinder lieben: „Peppa Wutz“ bzw. „Peppa Pig“ (internationaler Name) bereitet ihnen nicht nur Freude, sondern bringt ihnen als Cartoon-Figur einiges bei über Gleichberechtigung und Menschenrechte bei. Peppa ist ein vierjähriges Schweinemädchen, das mit ihren Eltern und ihrem zweijährigen Bruder in einem Haus auf einem Hügel lebt. Für Giorgia Meloni gehen die Macher von „Peppa Wutz“ mit ihrer Fantasy-Welt zu weit. Vor allem an einer Folge der britischen Kindersendung stört sich die italienische Präsidentin und ihre Partei.

Penny, der Eisbär, mit seinen zwei Müttern

In der Folge trifft Peppa auf Penny, ein Eisbärmädchen, das mit seinen beiden Müttern zusammenlebt. „Eine Mama ist Doktor, die andere kocht Spaghetti“, erzählt Penny seiner neuen Freundin Peppa. Ein bisschen zu viel Progressivität für die Meloni-Partei? Die will das Familienmodell nämlich nicht hinnehmen: „Dass die Autoren von ‚Peppa Pig‘ eine Figur mit zwei Müttern einführen, ist inakzeptabel“, erklärte der Kulturverantwortliche der Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. „Einmal mehr schlägt die politische Korrektheit zu, und das Opfer sind unsere Kinder.“ Sie fordert, dass die „Gender-Indoktrination“ mit dem Geld der Gebührenzahler ein Ende findet und dass die Folge nicht vom Staatssender Rai ausgestrahlt wird.

Die Darstellung von Pennys Familie ist übrigens nicht zufällig. Sie geht auf eine Petition mit fast 24.000 Unterschriften aus 2019 zurück. „Peppa Wutz“ gehört dabei zu den bekanntesten und beliebtesten Zeichentrickserien der Welt. Die erste Staffel wurde 2004 auf Channel 5 gesendet. Seitdem wurden über 400 Folgen produziert und in mehr als 180 Länder verkauft. Fürchtet sich Italiens Regierungspartei also vor dem Einfluss der Serie?

Düstere Zeiten für Queers in Italien

Die Reaktion der Regierungspartei zeigt vor allem, was auf Queers in Italien zukommt. Schon während des Wahlkampfes machte Giorgia Meloni klar: Ja zur traditionellen Familie, Nein zur „LGBT-Lobby“. Oder wie sie es mit eigenen Worten bei einer Wahlveranstaltung sagte: „Ja zur sexuellen Identität, Nein zur Genderideologie, Ja zum Leben, Nein zur Kultur des Todes.“ Auf ihrer Liste als Regierungschefin Italiens steht auch, die Frauenquote wieder abzuschaffen. Starke Frauen hätten so etwas nicht nötig. Auch sprach sie sich im Wahlkampf gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare aus.