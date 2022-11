Export nach Deutschland: So viel Geld verdient Russland trotz Sanktionen

Deutschland importiert trotz Wirtschaftssanktionen weiterhin Ware aus Russland. Zahlen belegen nun, dass Russland damit sogar mehr Geld verdient als im vergangenen Jahr. Die Linksfraktion zweifelt deshalb die Wirkung der Sanktionen an.

Die russischen Exporte nach Deutschland haben trotz der Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges an Wert gewonnen. Deutschland zahlte 30,2 Milliarden Euro an Russland. Deutlich mehr als im Vorjahr.

So sehr nimmt der Wert von russischen Waren zu

Aus eine Anfrage der Linksfraktion an das Statistische Bundesamt, die der „Augsburger Allgemeinen“ vorliegt, geht hervor, dass bis Ende September in Deutschland russische Waren im Wert von 30,2 Milliarden Euro angekommen sind. Zum Vergleich: In dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 waren es nur 23,3 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass die russischen Waren im Wert fast sieben Milliarden Euro zugenommen haben. Ausgerechnet die Sanktionen könnten der Grund für die Wertzunahme sein.

So verdient Putin Geld trotz der Sanktionen

Grund für den höheren Wert der russischen Ware sind wohl die steigenden Preise weltweit. Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion sagt gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“, dass die Zahlen bemerkenswert seien. „Trotz – oder wegen – der Sanktionen ein besseres Geschäft für Russland? Diese Zahlen stellen die Politik der Ampel massiv in Frage“, so Pellmann. Er meint, dass die aktuellen Sanktionen Russland kaum schadeten, sondern dass sich Putins EInnahmen durch steigende Preise deutlich erhöhen. Deshalb fordert er von der Ampel-Regierung eine „ehrliche Debatte“ darüber, „ob die Maßnahmen in die richtige Richtung gehen und wem sie wirklich schaden.“ Pellmann fügt hinzu, dass die Regierung „die Leute nicht länger für dumm verkaufen“ dürfe.

Hohe Öl- und Gaspreise helfen Russland

Datenauswertungen der „New York Times“ zeichnen teilweise ein ähnliches Bild: Sie zeigen, dass der Wert von russischen Exporten nach dem Angriff auf die Ukraine stieg. Für viele Länder ist es schwer, auf russische Ware zu verzichten oder sie zu reduzieren. Sergey Aleksashenko, ehemaliger stellvertretender Finanzminister Russlands sagte nach „New York Times“-Angaben, dass „es extrem schwierig ist, ohne russische Ressourcen zu leben.“ Es gebe keinen Ersatz. Auch der Wirtschaftsökonom der Firma „Datawheel“, Gilberto Garcia-Vazquez erklärt gegenüber der „New York Times“, dass „Russland den Wirtschaftssanktionen dank der hohen Öl- und Gaspreisen und unserer Abhängigkeit besser widersteht als gedacht.“

Warum die Sanktionen gegen Russland wichtig sind

Gleichzeitig zeigen die Sanktionen gegen Russland auch Erfolg. Die Europäische Union, Großbritannien und die USA verkaufen keine fortschrittliche Technologie an Russland mehr. Janis Kluge, Wissenschaftler und Osteuropa-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, erklärte im Sommer, dass die russische Wirtschaft von Februar bis Juni um 6,5 Prozent geschrumpft sei. Das Interview mit Kluge wurde auf der Webseite der Bundesregierung veröffentlicht.

Die Auswirkung der Sanktionen seien unterschiedlich, erklärt Kluge. „In einigen Sektoren der russischen Wirtschaft, wie etwa der Luftfahrt oder der Autoindustrie, geht aktuell fast gar nichts mehr. Der Konsum ist ebenfalls eingebrochen.“ Doch das „Geschäft mit dem Erdöl brummt weiterhin und auch das wenige Gas, das noch geliefert wird, bringt viel Geld“, so Kluge. Der Osteuropa-Experte rechnet damit, dass der Abstieg der russischen Wirtschaft sich weiter fortsetze.