Habeck stellt harte Sanktionen gegen Russland in Aussicht

Berlin/Moskau/Washington (dpa) - Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt harte EU-Sanktionen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine in Aussicht: «Wir werden ein scharfes Sanktionspaket in der europäischen Gemeinschaft beschließen, zusammen mit den amerikanischen Partnern.»

Damit werde die russische Wirtschaft abgekoppelt «vom industriellen Vorsprung und Geschehen», Vermögenswerte und Finanzwerte sollten eingefroren und der Zugang zu europäischen und amerikanischen Märkten deutlich beschränkt werden. Habeck sagte weiter: «Gleichwohl werden Auswirkungen auf bestimmte Bereiche der deutschen Wirtschaft nicht zu verhindern sein. Die sind aber in Kauf zu nehmen.» Der Preis dafür, Diplomatie wieder möglich zu machen, sei es, die Sanktionen zu verhängen.

Gelassenheit aus Moskau

Russland zeigt sich derweil demonstrativ gelassen. Man verfüge über ausreichend finanzielle Ressourcen, um die Stabilität des russischen Finanzsystems trotz Sanktionen und Drohungen zu gewährleisten, teilte die russische Regierung am Donnerstag der Agentur Tass zufolge mit. Nach jüngsten Angaben betrugen die Finanzreserven am 11. Februar 639,6 Milliarden US-Dollar (572,68 Mrd Euro). Der Finanzmarkt und die größten Unternehmen hätten auch Pläne zum Schutz gegen Sanktionen.

Sanktionsankündigung von Baerbock

Außenministerin Annalena Baerbock hatte zuvor bereits schärfste Sanktionen gegen Russland angekündigt. «Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen», hatte die Grünen-Politikerin Baerbock zuvor in Berlin nach einer Sitzung des Krisenstabes im Auswärtigen Amt gesagt. Dazu werde sich Deutschland international mit der Europäischen Union, der Nato sowie den stärksten Wirtschaftsmächten im G7-Format abstimmen.

Auch Sanktionen aus den USA und London

US-Präsident Joe Biden hatte bereits davor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die weiteren geplanten Maßnahmen gegen Russland von Seiten der USA und der westlichen Verbündeten unterrichtetüber, inklusive «harter Sanktionen».

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ebenfalls ein «gewaltiges Paket an Wirtschaftssanktionen» angekündigt. In einer Fernsehansprache an die Nation sprach Johnson von einer «riesigen Invasion zu Land, zu See und aus der Luft». Deshalb würden noch am Donnerstag in Abstimmung mit den Verbündeten Wirtschaftssanktionen beschlossen. Johnson deutete zudem an, dass Großbritannien weitere Waffen an die Ukraine liefern könnte.