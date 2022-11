„Halten den Krieg für verloren“: So denken russische Geheimdienstmitarbeiter über den Ukraine-Krieg

Seit mehreren Wochen macht die Ukraine immer mehr Fortschritte, das eigene Land zurückzugewinnen. Einige Mitarbeiter des russischen Inlandgeheimdiensts halten den Krieg bereits für verloren, heißt es von einer ehemaligen Mitarbeiterin.

Russland scheint in der Ukraine kaum voranzukommen. Die russischen Truppen rücken nur 100 Meter am Tag vor. Und Putin droht ein weiteres Problem: Selbst viele Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB sollen davon ausgehen, dass der Krieg nicht gewonnen werden wird. Das ARD-Magazin„Kontraste“ und die „Deutsche Welle“ haben Marija Dmitriewa interviewt, die für den FSB gearbeitet hat.

Marija Dmitriewa arbeitete als Ärztin für den Geheimdienst FSB

Dmitriewa war lange Teil des russischen Systems: Sie arbeitete für das Innen- und Verteidigungsministerium und im Krankenhaus des russischen Geheimdiensts. Nun hat sie in Paris politisches Asyl beantragt, nachdem sie über Nordafrika aus Russland geflohen war. Im Interview erklärte Dmitriewa, dass sie „nicht mehr will, dass Menschen in der Ukraine sterben, dass Russen sterben.“

„Viele halten den Krieg für verloren“

Als Ärztin habe sie unzufriedene Mitarbeiter betreut, die den Geheimdienst verlassen wollten. Sie hätten gesagt, wie müde sie seien. „Und wenn dann drei junge Mitarbeiter innerhalb eines Monats den Dienst quittieren, spricht es dafür, dass sie nicht einverstanden sind mit dem System“, so Dmitriewa. Eine mögliche Erklärung, warum Menschen dem Geheimdienst den Rücken zu kehren, ist, dass sie Angst hätten, eines Tages für die russischen Verbrechen im Krieg bestraft zu werden, wie Dmitriewa vermutet. Außerdem hielten viele FSB-Mitarbeiter den Krieg bereits für verloren, erzählt Dmitriewa.

Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ berichtet sie außerdem von angeblichen Machtkämpfen beim Militär und dem Geheimdienst selbst.

Wie zuverlässig sind Dmitriewas Aussagen?

Wie so oft in diesem Krieg ist es schwierig, zu überprüfen, ob Dmitriewas Geschichte stimmt. Allerdings konnte Dmitriewa gegenüber dem Rechercheteam ihre Mitarbeit beim Geheimdienst und ihre Flucht mithilfe von Flugtickets beweisen.

Der Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck erklärt, dass Dmitriewas Schilderungen durchaus der Wahrheit entsprechen könnten, wie es auf „tagesschau.de“ heißt. „Aus meinen Quellen erfahre ich schon, dass es in den Führungsstäben des FSB Fragen danach gibt, wie viel man denn bereit sei, für einen Sieg in der Ukraine zu bezahlen. Und dass auch die Zahl derer zunehme, die Sorge haben, dass Russland diesen Krieg auch verlieren könnte“, so Mangott.

Medienberichte: Nicht genügend Loyalität gegenüber Putin

Bereits im August berichtete die britische Zeitung „Mirror“, dass viele Geheimagenten nicht in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine arbeiten wollten. Und das, obwohl ihnen angeblich sechs- bis achtmal so viel Gehalt angeboten werde.

Eine anonyme FSB-Quelle erzählte, dass ehemalige Mitarbeiter mit hohen Gehältern und Belohnungen zurückgelockt versucht würden. Doch der Großteil lehne das Angebot ab, so die Quelle. Auch hier ist schwer zu überprüfen, ob die Berichte wahr sind. Wenn sie es sind, könnte es aber darauf deuten, dass Putin sich nicht der Loyalität aller Geheimagenten sicher sein kann.