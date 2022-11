Herabstürztende chinesische Raketen-Stufe: Luftraum frei, Absturz-Ort unklar

Wegen der Gefahr durch eine abstürzende chinesische Raketenstufe war am Freitagvormittag (04.11.) der Luftraum über großen Teilen Spaniens vorübergehend gesperrt gewesen. Das berichtet ein ZVW-Reporter aus einem Flugzeug am Flughafen in Palma de Mallorca.

Flug nach Stuttgart wird über Italien umgeleitet

Flüge konnten während der Sperrung nicht mehr abheben. Der Flug nach Stuttgart startete mit Verspätung gegen 11 Uhr und soll über Italien umgeleitet werden, hieß es vor Ort. Wie spanische Medien laut dpa berichten, ist im Verlauf des Tages mit weiteren Verzögerungen im Flugverkehr zu rechnen.

Laut heise online ist der Luftraum mittlerweile wieder frei gegeben (Stand 10.42 Uhr). Unklar sei bislang aber, ob und wo die Raketenstufte abgestürzt sei. Ein zuvor von der EU-Weltraumüberwachung EUSST (EU Space Surveillance and Tracking) berechnetes Zeitfenster für den Absturz ist mittlerweile verstrichen.

Sturz ins Meer am wahrscheinlichsten

Diese Woche war bekannt geworden, dass China die Raketenstufe "Langer Marsch 5B" unkontrolliert abstürzen lassen will. Wie heise online berichtet, soll die Raktenstufe neusten Berechnungen zufolge noch früher auf die Erde stürzen als zunächst gedacht.

"Treffen könnte es demnach noch Südeuropa, Nordafrika, die Arabische Halbinsel, Australien und Mittelamerika. Am wahrscheinlichsten bleibt aber weiterhin, dass das 17 bis 20 Tonnen und 30 m lange Objekt ins Meer stürzt."