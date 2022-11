Kaum Lebensmittelabfälle mehr: Wie Südkorea das geschafft hat

Vor 30 Jahren war es für Südkorea noch ein Riesenproblem, heute eine große Hilfe: Lebensmittelabfälle. Wie das Land Recycling-Weltmeister wurde und was wir davon lernen können.

Früher waren die Mülldeponien in Seoul vor allem eins: voll. Denn Südkorea hatte in den späten 90er Jahren ein ziemliches Müllproblem. 130 Kilo Lebensmittelabfälle produziert ein Südkoreaner im Jahr. In Europa und Nordamerika sind es 95 bis 115 Kilogramm. Um das Problem anzugehen, brachte die Regierung ein Kompostier-Programm auf den Weg. Tschüss Abfall, hallo Recycling!

Jeden Tag steht die Müllabfuhr vor der Tür

Das Gesetz verpflichtet seitdem alle Einwohner dazu, ihre übrigen Lebensmittel in speziellen 3-Liter-Tüten zu entsorgen. Für 20 Cent gibt es sie im Supermarkt. Um seine Bürger zum Recyclen anzuhalten, werden die Kompostbehälter beinahe täglich am Straßenrand abgeholt. Der Aufwand wird damit besonders klein gehalten. Schließlich wird der Müll fast direkt vor der eigenen Haustür abgeholt.

Die Abfälle werden zu einer Verarbeitungsanlage transportiert, wo sie vom Plastik der Tüten entfernt werden und zu Biogas, Tierfutter oder Dünger recycelt werden.

Beinahe 100 Prozent Recycling

Nur ein kleiner Schritt zum Mülleimer für die Südkoreaner, aber ein großer Schritt für das Land: Bis Mitte der 90er Jahre wurden in Südkorea nicht einmal drei Prozent der Lebensmittelabfälle recycelt. Heute sind es beinahe 100 Prozent.

Dafür sorgt übrigens auch eine engmaschige Kontrolle: Ob die Abfälle richtig entsorgt werden, wird in den Wohnkomplexen regelmäßig überprüft. Wer falsch trennt, bekommt eine Anzeige. Bei den Lebensmitteln macht das Land aber keinen Halt: Auch Glas, Papier und Plastik werden getrennt und recycelt.