Russische Verschwörungserzählungen: Zustimmung der Deutschen wächst

Seit Beginn des russischen Angrifsskrieges auf die Ukraine mehren sich die Verschwörungserzählungen. Die Deutschen stimmen ihnen immer mehr zu, wie eine Umfrage ergab.

Immer mehr Deutsche stimmen propagandistischen Aussagen und prorussischen Verschwörungserzählungen zu. Die Werte sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das ergab eine repräsentative Untersuchung des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas), die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Ein Mythos: Die Ukraine ist Teil von Russland

Laut der Umfrage des Cemas stimmten 18 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Russlands Präsident Wladimir Putin gegen eine sogenannte globale Elite ankämpfe, die im Hintergrund agiere. Bei einer vorherigen Umfrage aus dem April waren es noch 12 Prozent der Befragten.

12 Prozent der Deutschen aus der aktuellen Befragung glauben zudem, dass die USA und Ukraine gemeinsame Biolabore betreibe, in der Biowaffen hergestellt werden könnten. Im April stimmten dieser Verschwörungserzählung lediglich 7 Prozent zu. Fast verdoppelt hat sich die Zustimmung zu dem Mythos, die Ukraine habe keinen eigenen Gebietsanspruch und sei historisch gesehen ein Teil Russlands (von 8 auf 14 Prozent). Dass der Krieg in der Ukraine notwendig sei, um die angeblich „faschistische Regierung zu beseitigen“ - daran glauben 9 Prozent der Befragten.

Zustimmung in Ostdeutschland höher

Je nach Region unterscheiden sich die Zustimmungswerte. So stimmte der Umfrage der Cemas zufolge jeder dritte Ostdeutsche zu, die Nato habe Russland so weit provoziert, dass es keine andere Wahl hatte, als in den Krieg zu ziehen. In Westdeutschland sind es mit 16 Prozent nur ungefähr halb so viele Menschen.

Wer Wählerin oder Wähler der AfD oder der Linken ist, hat laut der Erhebung eine größere Tendenz, die Verschwörungserzählungen für wahr zu halten. Fast die Hälfte der AfD-Wählerinnen und -Wähler stimmte zu, dass die Ukraine eigentlich Teil von Russland sei und Putin nur auf die Provokationen der Nato reagiert habe. Die niedrigste Zustimmung zu der russischen Propaganda fand sich laut Studie bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen.

Die Daten der Cemas Studie basieren auf einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts Bilendi & Respondi. 2229 Menschen wurden im Zeitraum vom 3. bis 11. Oktober 2022 befragt.