System „Shahed Catcher“: So will die Ukraine die russischen Kamikaze-Drohnen bekämpfen

Mithilfe von Kamikaze-Drohnen greift das russische Militär gezielt die kritische Infrastruktur der Ukraine an. Das System "Shahed Catcher" soll bei der Abwehr dieser Angriffe helfen - durch eine außergewöhnliche Technologie.

Der Krieg in der Ukraine hat sich längst zu einem Drohnenkrieg entwickelt. Russlands Präsident Wladimir Putin verfolgt damit den Plan, empfindliche Infrastruktur wie Kraftwerke in dem Land zu zerstören. Zahlreiche Menschen im Land sind schon jetzt ohne Strom und Wasser, auch in Großstädten wie Kiew oder Odessa.

Der Kreml-Chef erhofft sich damit, dass viele Menschen im Zuge des kalten Winters in Richtung Europa flüchten und die so ausgelöste Flüchtlingswelle den Westen zusätzlich unter Druck setzt.

Budget aus Crowdfunding

Umso mehr ist das ukrainische Militär derzeit damit beschäftigt, die Drohnen-Angriffe abzuwehren. Das gelingt in den meisten Fällen mit Boden-Luft-Raketen oder Kampfjets. Dies ist jedoch nicht ganz einfach. Denn zum einen treten die Objekte in einer derartigen Masse auf, dass viele von ihnen erfolgreich die Luftabwehr überwinden können. Zum anderen ist die Abwehr mit Boden-Luft-Raketen und Kampfjets für die Ukraine extrem kostspielig, wie unter anderem „n-tv“ berichtet.

Eine günstigere Alternative könnte das System „Shahed Catcher“ sein. Nach Angaben des Portals „Defensepost“ hat das ukrainische Militär das entsprechende Budget mithilfe von Crowdfunding zusammenbekommen. Demnach gab es für jeden Spender ein Armband, das zum Teil aus dem letzten in Mariupol produzierten Asow-Stahl besteht.Moskau soll mehr als 2000 Kamikaze-Drohnen bestellt haben.

Wie genau „Shahed Catcher“ funktioniert und wie das System eingesetzt werden soll, erklärte das ukrainische Militär bislang nicht. Der „Focus“ berichtet allerdings, dass die Hauptfunktion darin bestehe, dass das System die Drohnen blendet. Dadurch würden die Flugobjekte noch weiter in die Höhe steigen, wo sie schließlich vom Luftverteidigungssystem leichter abgeschossen werden können.

Ein Erfolgserlebnis im Kampf gegen die Drohnen wäre für die Ukraine dringend nötig. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj soll Russland bis zu 2400 iranische Drohnen des Typs Shahed-136 bestellt haben. Unter Berufung auf den Luftwaffen-Sprecher Yuriy Ignat berichtet „n-tv“, dass die Ukraine zwar bislang 300 Kamikaze-Drohnen abschießen konnte. Allerdings fanden allein am vergangenen Montag sechs von 50 Drohnen ihr Ziel, sodass 80 Prozent der Bewohner von Kiew zeitweise kein Wasser hatten.

Bevölkerung kann mithelfen

Die Ukraine möchte sich bei der Drohnenbekämpfung indes nicht nur auf Abwehrsysteme verlassen. Auch die Bevölkerung kann helfen, die Flugobjekte zu melden. Mit einer App können Ukrainer die entdeckte Drohne oder den Marschflugkörper fotografieren. Die genaue Ortung wird über eine Karte an die ukrainische Luftabwehr übermittelt, die das Objekt dann zum Abschuss freigeben kann.