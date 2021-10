Austausch und neue Impulse: Digitales Miteinander auf Convention und Campus der hallo.digital

Digitale Vernetzung ist ein Werkzeug und hat handfeste Effekte in der analogen Welt. Wer das erkennt und diese Möglichkeiten sinnvoll nutzen möchte, stößt oft an seine Grenzen: Zu komplex erscheint die „digitale Welt“ all jenen, die hier (noch) nicht zuhause sind. „Die digitale Welt hat viele Silos hervorgebracht, wie beispielsweise Suchmaschinenoptimierung oder Webanalyse“, weiß Lars Grasemann, der – seit deren Gründung im Jahr 2010 – Teil des Teams der Netzstrategen in Karlsruhe ist. „Innerhalb dieser Silos gibt es Communities, die ihr Wissen teilen und die jeweilige Disziplin weiterentwickeln.“ Die Netzstrategen sind mit ihren Fachleuten in jenen Communities vertreten und somit in jeder Disziplin „heimisch“. „Im Team und in den Projekten bringen wir dann alles zusammen.“ So helfen die Netzstrategen ihren Kunden, sich die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzbar zu machen, denn: „Das Internet ist fester Bestandteil nahezu jeder Kauf- oder Dienstleistungsentscheidung geworden.“

Um die einzelnen Disziplinen sowie deren Wechselwirkung untereinander für ihre Kunden greifbar zu machen; um all ihre Dienstleistungen – Digitalstrategie, Websites, Online-Shops, Marketingkampagnen, SEO – verständlich strukturiert den Kunden zu präsentieren, dafür haben die Netzstrategen die Convention „hallo.digital“ sowie den gleichnamigen virtuellen Campus geschaffen. „In der digitalen Welt funktioniert Wertschöpfung meist in Netzwerken“, erläutert Grasemann. „Die Knotenpunkte unseres Netzwerkes sind die Gebäude auf unserem Campus: In jedem Gebäude sitzt ein Expertenteam der jeweiligen Disziplin.“

Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch unter den Digital-Machern, das menschliche Zusammentreffen sowie die gegenseitige Motivation unter Gleichgesinnten. Der Ursprung des Campus – und gleichzeitig der jährliche Höhepunkt der digitalen Vernetzung – ist die Convention „hallo.digital“, zu der die Netzstrategen jeweils im Frühjahr nach Karlsruhe einladen. Inhaltlich steht die „hallo.digital“ vor allem für handfestes Praxiswissen, betont Grasemann: Die Speaker und ihre Themen sind überwiegend exklusiv; sie bieten praktische Insights aus erster Hand und die Pitches sind handverlesen. „Ich vergleiche die hallo.digital gerne mit einem kleinen Musik-Festival“, erklärt Lars Grasemann: „Individuelles Programm und familiäre Atmosphäre anstatt einer Großveranstaltung mit Mainstream-Bands.“ Hier sollen digitale Enthusiasten aus Unternehmen, Agenturen und von Dienstleistern zusammenkommen, sich untereinander austauschen, begeisternde Impulse zur Digitalisierung setzen – und so die digitale Welt gemeinsam weiter voranbringen.