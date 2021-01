Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld: So ersetzt Trainer Matarazzo die gesperrten Topscorer Wamangituka und Gonzalez

Mit drei Veränderungen im Vergleich zum 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach startet der VfB Stuttgart am Mittwochabend in das Auswärtsspiel gegen Mitaufsteiger Arminia Bielefeld (ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez (beide Gelbsperre) und Gonzalo Castro rücken Philipp Förster, Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly in die Startelf von Tranier Pellegrino Matarazzo.

So startet der VfB: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Förster, Coulibaly - Klimowicz - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Thommy, Castro, Karazor, Mavropanos, Didavi, Churlinov, Klement, Massimo

Auch ohne die beiden Topscorer Nicolas Gonzalez und Silas Wamangituka will der VfB das Aufsteiger-Duell auf der Bielefelder Alm für sich entscheiden. Mit einem Sieg würde die Schwaben seinen Vorsprung vor den Bielefeldern auf elf Punkte ausbauen.

So startet Arminia Bielefeld:

