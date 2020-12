Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund: Diese Startelf schickt VfB-Trainer Matarazzo ins Rennen

Mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Werder Bremen startet der VfB Stuttgart am Samstag in das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Gonzalo Castro (Gelbsperre) und Sasa Kalajdzic (Bank) rücken Philipp Förster und Mateo Klimowicz in die Startelf von Tranier Pellegrino Matarazzo.

So startet der VfB: Kobel - Kempf, Anton, Mavropanos - Sosa, Endo, Mangala, Förster, Wamangituka - Klimowicz, Coulibaly

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Stenzel, Kaminski, Churlinov, Klement, Egloff, Massimo, Kalajdzic, Gonzalez

Der wiedergenesene Nicolas Gonzalez nimmt zunächst auf der Ersatzbank Platz. Der 22-Jährige hat einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie auskuriert. Dagegen ist Mittelfeldspieler Daniel Didavi nach einem Muskelfaserrisses in der Hüftmuskulatur nicht rechtzeitig fit geworden.

Nach bisher drei Siegen und zwei Unentschieden in fünf Auswärtsspielen rechnet sich der starke Aufsteiger auch beim Champions-League-Achtelfinalisten etwas aus, der sich in den vergangenen Wochen zudem nicht in Topform zeigte und auf seinen Toptorjäger Erling Haaland (Muskelfaserriss) verzichten muss.

So startet der BVB: Bürki - Akanji, Hummels, Can - Guerreiro, Witsel, Bellingham, Morey - Reyna, Reus, Sancho

Ersatzbank: Hitz, Zagadou, Schulz, Pisczczek, Dahoud, Brandt, Reinier, Passlack, Moukoko