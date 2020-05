Auswärtsspiel bei Holstein Kiel: Dieser Startelf vertraut Trainer Matarazzo

Der VfB Stuttgart geht mit vier Änderung im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden in das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (ab 13.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Kapitän Marc Oliver Kempf, Nathaniel Phillips, Gonzalo Castro und Silas Wamangituka (alle Bank) rücken Holger Badstuber, Pascal Stenzel, Atakan Karazor und Winter-Neuzugang Clinton Mola in die erste Elf der Stuttgarter. Der Druck auf die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo wächst. Vor allem auswärts kommen die Schwaben in dieser Spielzeit nicht ins Rollen. Aus den letzten neun Duellen in der Fremde brachten die Stuttgarter lediglich einmal einen Dreier mit nach Hause.

So startet der VfB: Kobel – Stenzel, Badstuber, Kaminski – Endo, Karazor – Mola, Didavi, Förster – Gonzalez, Gomez

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Kempf, Phillips, Castro, Klement, Mangala, Massimo, Wamangituka, Al Ghaddioui

So startet Holstein Kiel:

Diese Startelf schickt #KSV-Trainer Ole Werner gegen den @VfB aufs Feld: Gelios – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh – Mühling, Meffert, Porath – Reese, Lee, Iyoha. Auf der Bank: Reimann (ETW), Seo, Baku, Lauberbach, Schmidt, Dehm, Atanga, Ignjovski, Sander. #KSVVfB #KielAhoi pic.twitter.com/9SSiPh4Upj — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) May 24, 2020