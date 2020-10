Auto Buchfink in Backnang: „Dealer Excellence Award“ – der Zweite

Zufriedene Kunden sind stets die oberste Priorität des Auto Buchfink-Teams. Umso mehr freut es sich, erneut den „Dealer Excellence Award“ entgegenzunehmen – für “Höchste Kundenzufriedenheit durch Top-Leistung in Service und Verkauf“.

Die besten 18 von 380 Vertriebspartnern bundesweit wurden im September ausgezeichnet: Auto Buchfink ist einer der stolzen Gewinner. Das Team des Backnanger Autohauses erhielt in diesem Jahr den bronzenen „Dealer Excellence Award 2019“ – für besonders hohe Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung.

„Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gut“

Das ist bereits die zweite Auszeichnung mit dem „Dealer Excellence Award“. In der Kategorie mit 200 bis 400 verkauften Neuwagen jährlich belegte das Autohaus zudem den dritten Platz. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Gut. Daher sind wir besonders stolz auf die Auszeichnung von Mazda. Ich möchte mich bei meinem Team, bei unseren loyalen Kunden und bei Mazda für den stets offenen Austausch bedanken“, sagt Lothar Buchfink, Geschäftsführer von Auto Buchfink.

Der Dealer Excellence Award wurde bereits zum sechsten Mal in Folge verliehen und bescheinigt den Preisträgern Top-Leistungen in den Bereichen Service und Verkauf. Bewertet werden neben der Kundenzufriedenheit auch die Marktperformance sowie die Serviceloyalität.

Die zunächst für Ende März geplante Verleihung des „Dealer Excellence Awards“ musste aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19 kurzfristig abgesagt werden. Nun fand aber am 10. September die feierliche Preisverleihung im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof in Frankfurt am Main unter strengen Auflagen statt.

Erfasst wird die Zufriedenheit der Kunden mit dem sogenannten CEMI-Programm. Die Abkürzung steht für „Customer Experience Measurement & Improvement“ (Messung und Verbesserung des Kundenerlebnisses). Dabei werden Kunden zu ihrer Zufriedenheit mit der Arbeit Ihres Autohauses in den Bereichen Verkauf und Service befragt. Um der jeweiligen Betriebsgröße gerecht zu werden, wird der „Dealer Excellence Award“ in vier Kategorien verliehen: Von Händlern mit weniger als 100 verkauften Fahrzeugen bis zu einem Absatz von über 400 Fahrzeugverkäufen pro Jahr. Bei der Ermittlung der besten Händler wurden etwa 25.000 Service-Befragungen und 10.000 Sales-Befragungen ausgewertet.

„Wir gratulieren dem Team vom Autohaus Auto Buchfink zu diesem besonderen Erfolg. Wenn Kundenzufriedenheit und Kundenbindung in unseren Autohäusern gelebt wird, profitieren am Ende alle davon. Gerade in einer turbulenten Zeit, in der Fahrzeuge und Antriebsarten immer vielfältiger werden, ist es umso wichtiger durch gute Beratung und einen engen Austausch mit dem Kunden, die optimale Lösung zu finden“, sagte Bernhard Kaplan, Geschäftsführer von Mazda Deutschland.

„100 Jahre Mazda“: Sondermodelle und der erste rein Elektrische

Ein Ergebnis dieser „vielfältigen Antriebsarten“ ist der MX-30, der seit September in den Mazda-Autohäusern steht. Lothar Buchfink und sein Team beraten ihre Kundinnen und Kunden zum ersten rein Elektrischen von Mazda wie gewohnt kompetent und umfassend – und vor allem individuell. „Ein Auto muss den Bedürfnissen des Besitzers entsprechend. Und diese Vielseitigkeit der Bedürfnisse sollte auch gefördert werden. Der MX-30 ist mit seiner Reichweite von bis zu 262 Kilometer mit einer Vollladung besonders für Stadt- und Kurzstreckenfahrer geeignet, ebenso als Zweitwagen in der Familie. Täglichen Langstreckenfahrern würde ich sicher ein anderes Modell empfehlen.“

Zudem bietet Auto Buchfink zahlreiche Aktionen und Sondermodelle im „100. Mazda-Jahr“ – Lothar Buchfink und sein Team beraten ihre Kunden gerne.

