Baden-Württemberg-Duell im DFB-Pokal: VfB empfängt Freiburg

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg kämpfen am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Baden-Württemberg-Duell um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Mit einem Erfolg würden die Freiburger erstmals seit 2017 wieder in die dritte Runde des Wettbewerbs einziehen. SC-Trainer Christian Streich und VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo kündigten beide an, ihren Ersatztorhütern eine Chance zu geben. Bei den Breisgauern wird demnach Benjamin Uphoff zum Einsatz kommen, bei den Schwaben Fabian Bredlow. Das Duell der beiden Clubs in der Fußball-Bundesliga hatte der SC Freiburg am ersten Spieltag in Stuttgart mit 3:2 für sich entschieden.