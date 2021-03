Özdemir lobt: Wirtschaft und Klimaschutz zusammengeführt

Bonn (dpa) - Der alte und sehr wahrscheinlich auch neue baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat aus Sicht von Cem Özdemir (beide Grüne) Wirtschaft und Klimaschutz erfolgreich zusammengeführt. Das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag sei zwar «ein ganz persönlicher Erfolg von Winfried Kretschmann und der Art, wie er das Land führt», sagte Özdemir am Montag dem Fernsehsender Phoenix. Kretschmann bringe allerdings auch den Klimaschutz voran «in Partnerschaft mit der Wirtschaft, so dass beide Gewinner sind». Die Wirtschaft verdiene «gutes Geld mit Klimaschutz», sagte der frühere Bundesvorsitzende der Grünen weiter. Von Baden-Württemberg könne man lernen, «wie man die Wirtschaft so modernisiert, dass künftig mit grünen Ideen schwarze Zahlen geschrieben werden können».

