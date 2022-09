Über 500 Aussteller für Landwirtschaftsmesse erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Über 500 Aussteller sind dieses Jahr auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart vertreten. Die nach eigenen Angaben größte Landwirtschaftsmesse Süddeutschlands auf knapp 130.000 Quadratmetern wird am Sonntag eröffnet und dauert neun Tage. Für Besucher gibt es neben einer Fachausstellung auch Zelte mit rund 600 Tieren und ein regionales kulinarisches Angebot, wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Das Landwirtschaftliche Hauptfest findet nur alle vier Jahre statt. 2018 waren über 210.000 Menschen gekommen. Für dieses Jahr lasse sich noch keine Prognose abgeben, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbands - die Veranstalter seien aber guter Dinge. Erstmals findet dieses Jahr auch ein Kinder- und Schülerprogramm statt, zu dem bislang über 1700 Anmeldungen eingegangen sind. Bei einem Bauerntag am 29.9. soll auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sprechen.