Über Nacht im Uferschlamm festgesteckt

Weikersheim (dpa/lsw) - Im Uferschlamm der Tauber bei Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) hat ein Mann über Nacht festgehangen. Am Dienstagabend stolperte er wohl betrunken in den Fluss und blieb mit seinen Beinen im Schlamm stecken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 57-Jährige konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien und wurde erst nach über zehn Stunden von einem Passanten entdeckt. Stark unterkühlt wurde der Mann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.