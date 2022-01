Über vier Promille: Mann nachts in Ausnüchterungszelle

Markdorf (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fußgänger ist im Bodenseekreis mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut in eine Klinik und dann in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden. Der 46-Jährige sei mehreren Zeugen aufgefallen, als er durch Markdorf getorkelt sei, teilte die Polizei am Montag mit. Bei einer Kontrolle am Sonntag ergab eine Atemalkoholmessung demnach einen Wert von mehr als vier Promille.

Der Rettungsdienst habe den Mann daraufhin in eine Klinik gebracht, wo der 46-Jährige aber «zunehmend aggressives Verhalten» gezeigt habe. Deshalb habe die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam genommen. Auf den Mann komme nun unter anderem die Rechnung für die Nacht in der Ausnüchterungszelle in Friedrichshafen zu, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-919195/2