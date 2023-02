Überlingen: Jungbulle verletzt Arbeiter in Schlachthof schwer

Überlingen (dpa) - Ein Stier hat einen Arbeiter am Mittwoch in einem Schlachthof in Überlingen (Bodenseekreis) schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es dem mehrere hundert Kilogramm schweren Jungbullen gelungen, sich im Triebgang umzudrehen. Dann sei das Tier «in Stierkampfmanier» auf den 60-Jährigen losgegangen. Der Mann erlitt am ganzen Körper schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.