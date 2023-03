Überlingen: Mann mit 4,8 Promille beleidigt Polizisten

Überlingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat mit über 4,8 Promille intus Polizisten in Überlingen (Bodenseekreis) beleidigt. Die Beamten waren gerade bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe einer Bushaltestelle, als der völlig unbeteiligte Mann diese anpöbelte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.

Bei der Überprüfung des 53-Jährigen äußerte sich dieser am Mittwoch weiterhin herablassend. Der hohe Alkoholwert ergab sich beim Pusten ins Messgerät. Die Polizisten konnten den Mann schließlich überzeugen, sich vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Entgiftung in eine Klinik fahren zu lassen.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert ab 3 Promille zu Bewusstlosigkeit und Koma führen. Ab 3,5 Promille bestehe die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr.