0:0 in Halle: Waldhof Mannheim bleibt im Jahr 2021 unbesiegt

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim bleibt im Jahr 2021 ungeschlagen und ist nach einem 0:0 beim Halleschen FC zum Ende der Hinrunde auf den zehnten Platz geklettert. In einer Partie ohne große Torchancen beschränkten sich die Waldhöfer am Mittwochabend zumeist auf die eigene Defensivarbeit. Die beste Chance zum Sieg hatten die Mannheimer in der letzten Minute, als ein Distanzschuss von Marcel Seegert vom Innenpfosten ins Feld zurücksprang.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner musste auf seine beiden Topscorer verzichten. Arianit Ferati fehlte wegen einer Kapselverletzung im Knöchel, Dominik Martinovic bekam beim dritten Auswärtsspiel innerhalb von acht Tagen eine Pause verordnet.