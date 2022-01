0:1 gegen Viktoria Köln: Rückschlag für den Waldhof

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen erneuten Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Patrick Glöckner unterlag Viktoria Köln am Dienstagabend mit 0:1 (0:0). Es war die dritte Niederlage in den vergangenen vier Liga-Partien für die Mannheimer. In der Tabelle rutschten sie dadurch auf Rang fünf ab. Das entscheidende Tor für die Gäste, bei denen mehrere Spieler verletzt ausgewechselt werden mussten, erzielte David Philipp in der 46. Minute. Der Mittelfeldmann hatte nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler mit Kopfverband weitergespielt.

